Mijn voorspelling? We gaan binnen een tiental jaar allemaal in kale, witte ruimtes wonen, werken en ontspannen. Net zoals de eerste gsm's of smartphones er even elegant uitzagen als bakstenen, gaan die AR- en VR-brillen ook steeds lichter worden.

Tot ze uiteindelijk gewoon op contactlenzen belanden. Dan projecteren jij en ik gewoon elk ons eigen ding. Geen discussies meer over wat er op tv komt, want ieder kijkt het zijne. Geen tv meer, want alles wordt een scherm of canvas.

Geen ruzie meer over de kleur van de muren of welke decoratie er hangt, want je kan de achtergrond instellen als was het de wallpaper van je smartphone. Iedereen leeft in zijn eigen persoonlijke werkelijkheid. Geen twee realiteiten zijn nog dezelfde. Filosofen zullen er een hele kluif aan hebben.