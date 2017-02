In België zijn we zo gewoon aan de macht van de partijvoorzitters dat niemand er nog van opkijkt. Toch is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. In vele parlementaire democratieën is de autonomie van de volksvertegenwoordigers juist essentieel.

Dat wil niet zeggen dat de particratie des duivels is. Integendeel, een complex land als België is wellicht onbestuurbaar zonder de nodige partijdiscipline. In een systeem dat afhankelijk is van delicate compromissen zouden we nog veel meer blokkering kennen dan nu al het geval is wanneer parlementsleden zich niet gebonden zouden voelen aan het oordeel van hun partij.