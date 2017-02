De egotrippende narcist, die Trump is, wil altijd gelijk hebben. Geen gelijk hebben is voor hem een blamage aan zijn opgefokte zelfbeeld. Trump zegt dat hij in oorlog is met de media, maar in wezen is hij in oorlog met de feiten. Als de feiten zijn gelijk tegenspreken, dan zijn de feiten fout.

Dus moeten de feiten worden aangepast aan zijn wensen: de luchthavenchaos na de inreisban was het gevolg van computerproblemen bij Delta Airlines; in Bowling Green heeft een nooit gebeurd bloedbad plaatsgehad; een federale rechter is eigenlijk geen echte maar slechts een 'zogenaamde' rechter; terreurdaden waarover de krantenberichtgeving prijzen kreeg, zijn niet in de media gekomen...