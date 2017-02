Ons druk maken over deze groeiende polarisering is één zaak, de vraag is echter wat eraan gedaan kan worden. Een van de sleutels ligt – zeg ik met enige schroom – bij de imams en zij die met het nodige gezag de Koran kunnen uitleggen.

Met schroom, want een aantal van hen doen al aardig wat. Ze hoeven zich niet te excuseren voor het IS-geweld, daar hebben zij geen schuld aan. Ze hoeven zich ook niet verantwoordelijk te voelen voor elke radicaliserende jongere.

Maar ze zouden LOUD AND CLEAR, en verenigd in een officiële voice, een eenvoudige boodschap in de media kunnen brengen: dat in naam van de islam geen burgers onderdrukt of gedood kunnen worden, of ze nu gelovig zijn of niet.

Die boodschap breng je – met alle respect – niet in de eerste plaats in een intellectualistisch praatprogramma, maar in de massamedia: in primetime op populaire nationale zenders, op de voorpagina's van de nationale pers.