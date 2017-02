De Dakota-pijplijn brengt olie van de schalievelden in North Dakota naar raffinaderijen in het zuidoosten van de VS. Trump had in 2015 meer dan een miljoen dollar aan aandelen van twee bedrijven die de oliepijplijn bouwen: Energy Transfers Partners (ETP) en Phillips 66. Hij verkocht zijn laatste aandelen in de zomer van 2016, net voor de verkiezingen. De baas van ETP gaf 100.000 dollar aan de verkiezingscampagne van Trump.

Die verstrengeling van oliebelangen met Trump is exemplarisch. Nooit eerder was er een president die zo nauw aanschurkt tegen de fossiele sector. De nummer twee van de regering-Trump, minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, was tot voor kort de CEO van oliegigant ExxonMobil.