Of dat zou je toch denken. Maar Amerikanen praten nu eenmaal te graag over politiek. Het gebeurt vaak dat ik zelfs de kans niet krijg om met enige zin voor diplomatie een vraag over het nieuwe politieke bestel te stellen. Of het nu collega’s of Uber-chauffeurs zijn, zonder veel schroom word ik regelmatig zelf ter verantwoording geroepen: “So, what do you think of our new president?”

Ondertussen heb ik natuurlijk een neutraal standaardantwoord klaar voor mijn inquisitieve medemens: vanuit ons perspectief als Europeanen vinden we het allemaal merkwaardig. Niemand had de overwinning van Trump zelfs voor mogelijk gehouden. Toch merk ik dat daarmee steeds minder vaak de kous af is.