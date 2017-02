Dat de makers van de toestellen en platformen die we ontelbare keren per dag raadplegen, bergen van beide verzamelen, is duidelijk. Of ze voldoende verantwoordelijk omspringen met die omvang en impact, is dat niet. “Don’t be evil,” zei Google ooit, maar het worstelt intussen ook met zijn moreel kompas.

De macht van GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) kan je nauwelijks overschatten. Neem de dataset van Facebook bijvoorbeeld. Die is intussen waarschijnlijker waardevoller dan het befaamde Vaticaanse archief. Ik maak me daar weinig zorgen over, net als de meeste mensen, afgaande op het gebrek aan - gemeende - belangstelling voor het privacydebat.

(lees verder onder de foto)