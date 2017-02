Mensen als Donald Trump, Bart De Wever, Geert Wilders en Raoul Hedebouw hebben met elkaar gemeen dat ze op een ogenschijnlijk zeer eenvoudige wijze hun verhaal aan de man kunnen brengen.

Zij slagen er schijnbaar moeiteloos in om een gevoelige snaar te raken bij de kiezers, ook en vooral bij hen die weinig interesse hebben in de politiek. Dat is iets wat alle politici en mediamensen hen benijden. In het diepst van hun gedachten zijn alle politici populisten. Of liever, ze zouden het maar al te graag willen zijn.

Ze betalen zich blauw aan mediatraining en communicatieadvies, in de hoop om even overtuigend, echt, authentiek en volks over te komen als de ‘populisten’. Maar de meesten hebben gewoon niet het talent daarvoor.