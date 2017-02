In veel parochiekerken is er in deze dagen een lichtmisviering. Heel anders dan op gewone zondagen loopt de kerk dan vol met jonge ouders en baby’s, met kinderwagens en maxi cosi’s. Sommige baby’s en peuters zijn onder de indruk van de galmende ruimte en het licht dat door de hoge ramen valt en ze kijken stil met grote ogen om zich heen.

Andere kindjes beginnen te jengelen of hartverscheurend te huilen. Ergens in de viering mogen ze meelopen in de stoet en allemaal een brandend kaarsje vasthouden. Op Lichtmis worden de kleine kinderen gezegend, net zoals Jezus heel lang geleden ook als klein kindje naar de tempel werd gebracht.