Dit is het aloude probleem dat Europa heeft binnen de NAVO tegenover de Verenigde Staten. Inderdaad, we hebben een goed uitgebouwde sociale zekerheid deels door de militaire uitgaven laag te houden. Ook in crisistijd hebben de Europese landen besparingen in defensie als electoraal veilig beschouwd.

Maar we hebben onszelf volledig afhankelijk gemaakt van de Verenigde Staten. De Amerikanen mogen dan wel veel van onze waarden delen, ze delen niet dezelfde belangen als Europa op vlak van buitenlands beleid.

De problemen in het Midden-Oosten en de gevolgen hiervan (m.n. de vluchtelingencrisis), de problemen in Oekraïne ... alle zijn het specifieke Europese uitdagingen waar we, als de bromance tussen Trump en Poetin aanhoudt, niet veel steun vanwege de VS mogen verwachten.