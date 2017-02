Angela Merkel zou beter moeten weten en haar eigen geschiedenis lezen. Op 30 september 1938 kwam de Britse premier Neville Chamberlain ook triomfantelijk met een papiertje zwaaien na heftige onderhandelingen met Hitler over Sudetenland (dat de Tsjechen achteraf terecht het “Diktaat” noemden).

“Voor de tweede keer in de geschiedenis komt een Brits premier terug uit Duitsland met een eervolle vredesovereenkomst. I believe it is ‘peace for our time’”. De rest is echte geschiedenis.

Vandaag zit Merkel in het schuitje van Chamberlain: te goedgelovig, gerold, en bedrogen. Sudetenland heet vandaag de vluchtelingenstroom.