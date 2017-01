In Groot-Brittannië bleek al de dag na het brexitreferendum dat de brexiteers geen plan hadden. Aan slogans was er nooit een gebrek, maar aan een draaiboek had niemand gedacht.

Als het land straks uit de Unie stapt, dan zal Theresa May beslissen om Polen en Roemenen er van de arbeidsmarkt te weren. Over de toevloed van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa valt er van alles te zeggen.

Vanuit de Europese Commissie probeert Marianne Thyssen om de concurrentie eerlijker te doen verlopen. May zal daar niet op wachten. Het gevolg zal wel zijn dat de Britten meer zullen betalen voor de renovatie van hun badkamer, dat nieuwe woningen duurder worden. In de warenhuizen waar Roemenen nu goedkoop de rekken vullen, zal alles wat meer gaan kosten. Misschien is dat allemaal verantwoord, maar de brexiteers hebben dat nooit verteld in hun campagne.

May kondigt aan dat de Britse export overeind blijft omdat ze een goede toegang tot de Europese markt zal kunnen forceren. Haar dreigement: “Als de Unie wat veel dwars ligt, dan maken we van het Verenigd Koninkrijk immers een fiscaal paradijs.”

Dat kan de Unie pijn doen, dat is waar. Bedrijven zullen uitvlaggen naar de andere kant van het Kanaal en wij zullen belastingen mislopen.

Maar ook voor de Britten zullen de gevolgen aanzienlijk zijn. Als er geen bedrijfsbelastingen meer binnenkomen, zal de overheid andere belastingen moeten verhogen. Of ze zal het mes moeten zetten in de uitgaven en drastisch moeten besparen, wellicht in de gezondheidszorg. In beide gevallen is de gewone Brit de pineut, maar dat heeft nog niemand die gewone Brit verteld.