De terugval in arbeidskwaliteit wordt voornamelijk verklaard door de sterke toename van psychische vermoeidheid. De groep werknemers die problematische werkstress ervaart stijgt van 31,0% in 2004 naar 36,6% in 2016. In nagenoeg alle sectoren neemt de werkdruk aanzienlijk toe. De sterkste toename zien we – naast vermelde quartaire sectoren- in onder meer metaal, voeding, horeca, zakelijke dienstverlening en kleinhandel.

Dit is het tweede onderzoeksrapport op nauwelijks één maand tijd (cf. HIVA-studie, 2016) waarin men onafhankelijk van mekaar tot dezelfde conclusie komt: er is een sterke stijging van werkdruk. Hoe valt dit te verklaren?

Een deel van de oorzaak ligt in de omgeving waarin organisaties werken: die is complexer en onvoorspelbaarder geworden. Dit is geen nieuw gegeven maar leidt wel tot een steeds toenemende complexiteit op het werk. Steeds meer mensen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk, ze moeten meer dan vroeger onvoorziene problemen oplossen en voeren ingewikkelde taken uit waarin ze voortdurend nieuwe dingen moeten leren.