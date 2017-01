De eerste 120 dagen komt er een vluchtelingenstop. Bovendien mogen er in 2017 maximaal 50.000 vluchtelingen het land in. Ter vergelijking: Obama liet per jaar 70.000 vluchtelingen toe, zowel in 2014, 2015 als 2016. Het plafond voor 2017 werd door Obama opgetrokken naar 110.000 vluchtelingen per jaar. Trump heeft dit nu bijgesteld naar 50.000.

Het meest controversiële aspect van de richtlijn is een inreisverbod van 90 dagen voor inwoners van zeven landen: Iran, Irak, Jemen, Syrië, Libië, Soedan en Somalië. Dit had Trump al een hele tijd geleden aangekondigd en sluit dus naadloos aan bij zijn verkiezingsbelofte.

Reden hiervoor is dat de nieuwe Amerikaanse regering de achtergrond van deze reizigers grondiger wil controleren. In de lijst van zeven landen is er, uitgezonderd Iran, geen enkel land met een regering die kan garanderen dat de informatie die de VS opvraagt over reizigers betrouwbaar is. De komende 30 dagen komt er een onderzoek door het Department of Homeland Security om te kijken of er landen aan deze lijst moeten worden toegevoegd.