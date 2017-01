Grenzen zijn terug van weggeweest. En hoe. Door de recente executive orders van Donald Trump worden grenzen overal ter wereld opnieuw bediscussieerd. Maar de tendens is er al langer en wereldwijd nemen politici steeds openlijker stelling in het debat. In Vlaanderen gaat het dan vooral om discussies over de opvang en repatriëring van migranten, over het invoeren van grenscontroles in het kader van terreurbestrijding en over de gevolgen van de Brexit voor onze kanaaltrafiek. Maar het wereldwijde grensdebat gaat veel breder: de beleidskeuzes omtrent territoriale scheidslijnen zullen de toekomstige wereldorde mee vorm geven.

Het politiek topoverleg van de afgelopen dagen illustreert dat. Tijdens een in de VS vaak aangehaald telefoongesprek bespraken Trump en Bondskanselier Angela Merkel het tijdelijke sluiten van de Amerikaanse grenzen voor bepaalde nationaliteiten. Maar het contrast tussen beide wereldleiders was al eerder duidelijk. Uit twee van hun meest recente toespraken bleek al hoezeer hun ideologische en praktische visies uit elkaar lopen. Aan de ene kant staat een ‘Trumpiaans’ model gestoeld op isolatie en het nationaal belang, aan de andere kant is er de ‘Merkeliaanse’ visie van verbondenheid en multilateralisme. En ook onze Vlaamse politici moeten zich steeds meer tegenover deze twee ideeën positioneren.