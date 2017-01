Eigenbelang en algemeen belang houden verband met medemenselijkheid. Niets mis met een goed begrepen eigenbelang, want dat is pas goed begrepen wanneer dit het algemeen belang verrijkt in plaats van schaadt.

Punt is dat protectionisme uitgaat van eigenbelang, losgeslagen van enige bekommernis voor het welzijn van medemensen die niet in mijn kraam passen. ‘America first – Eigen volk eerst – Pas je aan aan ons normaal of rot op’: de wereld ‘trumpeert’ meer en meer.

En dat is best beangstigend te noemen. Democratie kan zichzelf op die manier in de voet schieten, ook dat. Paus Franciscus maakte vorige week de vergelijking met Hitler, die ook democratisch was verkozen door het volk. Waar het eigen volk op de eerste en enige plaats komt, lacht de volksmenner in zijn vuist. Ondertussen valt de aangerichte schade vaak niet te overzien.