Maar ja, er waren ook gewillige ambtenaren, politiemensen of magistraten tot botweg verraders en collaborateurs onder onze bevolking. Beide perspectieven moet aan bod komen en zijn broodnodig om deze geschiedenis te vertalen naar de lessen voor vandaag.

WAAROM en HOE is cruciaal in een historisch bewuste natie, niet of er WEL of NIET donkere bladzijden zijn in onze eigen nationale geschiedenis.

De gehele controverse met het Poolse museum is een teken aan de wand in het verschuivende Europese en Amerikaanse politieke landschap. Norman Davies noemt de aanval op de museumdirectie terecht "een xenofobe poging om de geschiedenis te herschrijven".

De populistische-nationalistische Poolse regering zet geschiedenis in als een politiek instrument en historisch inzicht leert ons hoe gevaarlijk dit kan worden. We staan er niet vaak genoeg bij stil hoe belangrijk een gewikt en gewogen historische en gelaagde interpretatie van ons verleden wel is in een democratische rechtsstaat.