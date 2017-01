Ook in Frankrijk zie je net hetzelfde fenomeen. Het is nauwelijks vijf jaar geleden dat toenmalig president Sarkozy ten onder ging in allerlei duistere schandalen rond campagnefinanciering. De rechtse kandidaat François Fillon blijkt nu in hetzelfde bedje ziek, en de man heeft er niets beters op gevonden dan zijn eigen echtgenote te laten betalen als parlementair medewerkster.

De zaak is des te pijnlijker omdat Fillon zich profileerde als het propere alternatief, een rechtgeaard katholiek uit la France profonde die zich niet liet meeslepen door alle grootstedelijke bling-bling van Sarkozy, of Alain Juppé, die in een ver verleden ook al werd veroordeeld.