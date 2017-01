Het beperkt zich dus al lang niet meer tot een e-mailprobleem. In China is zakelijk mailen al een tijdje voorbijgestreefd, alles kan tegenwoordig via WeChat. De kans is groot dat u deze apps zal gebruiken op een phablet, een kruising tussen een smartphone en een tablet. Experten kondigen al langer het verdwijnen van de desktop computer aan, samen met uw tv en uw iPad.

U kan ervan op aan dat bij de ontwikkeling van bepaalde softwareapplicaties, goed wordt nagedacht over hoe men de gebruikers kan verleiden om het product te blijven gebruiken.

In het boek “Hooked: How to Build Habit-Forming Products” door Nir Eyal geeft de auteur tips hoe producten nog verleidelijker ogen. Twee factoren zijn hiervoor belangrijk: frequentie en nut.

Vanaf het moment dat het product deze twee factoren goed kan combineren, komt het in aanmerking om een gewoonte-product te worden. Een hoge gebruiksfrequentie en een grote toegevoegde waarde is dus een dodelijke combinatie voor het stelen van uw aandacht.