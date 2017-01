Belangrijk is immers de vaststelling dat de werkgelegenheid in de privésector tegenwoordig bijna even sterk groeit als de economie in haar geheel (de voorbije twee jaren groeiden beide ongeveer 1,5% per jaar).

Dit is zeer uitzonderlijk, daar de werkgelegenheidsgroei normaal gezien ongeveer de helft van de economische groei bedraagt. Als we erin slagen om de economie in 2017 en 2018 nog verder te doen aantrekken - wat niet denkbeeldig is gezien de negatieve impact van de terreuraanslagen stilaan wegebt en onze exportsectoren het door de herwonnen competitiviteit stilaan beter doen - dan zit een beduidend sterkere werkgelegenheidsgroei er beslist in.