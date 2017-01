Wie had gehoopt dat Donald Trump de verkiezingsmodus achter zich zou laten tijdens zijn inauguratie, bleef ontgoocheld achter. Wat we al wisten, werd bevestigd. Trump mildert zijn toon niet. Het is grappig moest het niet zo triest zijn. Amerika slaat een populistische en protectionistische richting in. De neerwaartse risico’s voor de wereldhandel zijn aanzienlijk.

Kort nadat Trump zijn ovaal kantoor in Washington betrad, werd ook de nieuwe website van het Witte Huis gelanceerd. Daarop staat nogmaals te lezen dat Trump maar liefst 25 miljoen nieuwe banen zal scheppen.