In 2004 beschreef Ralph Keyes in zijn boek "The post-truth Era" de evolutie naar waarheid, leugens, en eufemismen: eufemismen zijn niet waar, maar we nemen ze toch makkelijk voor waar. In plaats van bedrog, spreken we van "spin", we zeggen niet meer dat iemand liegt, we zeggen dat hij zich in denial bevindt, in een staat van ontkenning.

In het post-waarheid tijdperk, vervagen grenzen tussen waarheid en leugen, eerlijkheid en oneerlijkheid, fictie en non-fictie. Anderen bedriegen, aldus Keyes, wordt een uitdaging, een spel, en uiteindelijk een gewoonte…

Journalist Robert Fisk noemt dat ons vermogen om ons makkelijk een weg te bedenken van waarheid naar leugens (We are not living in a ‘post truth’-world, we are living the lies of others, The Independent, 29 dec. 2016).