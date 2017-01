Met name de briljante evolutiebioloog Robert Trivers analyseerde in zijn boek The Folly of Fools (2011) de logica van de evolutionaire wapenwedloop tussen bedriegen en bedrog doorprikken. Die wapenwedloop is reeds honderdduizenden generaties in onze soort en haar voorgangers gaande en is vergelijkbaar met andere wapenwedlopen, zowel culturele als biologische.

De vossen worden technisch gesproken beter in het vangen van konijnen, maar konijnen slagen er steeds beter in om aan de vossen te ontkomen. Het resultaat is dat vossen en konijnen min of meer ter plaatse blijven trappelen, ook al kan elke generatie van zowel de vossen als konijnen sneller lopen dan de vorige.

Het is vaak vergeleken met het advies van Lewis Carrolls rode koningin aan Alice: in haar wereld moet iedereen hard genoeg rennen om niet achteruit te gaan. We zijn beter geworden in het liegen, maar ook beter in het ontdekken van de leugen.