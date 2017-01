Net zoals het cordon sanitaire jaren geleden deed in Vlaanderen. Jawel, we hebben politici niet nodig die tegen Trump willen strijden als hij in zijn daden of woorden grenzen overschrijd, maar we hebben ook nood aan politici die het gesprek durven aangaan met ontevreden burgers, die zich om welke reden dan ook in de steek voelen gelaten.

Dat betekent niet dat je Trump naar de mond moet praten, maar wil moet luisteren, begrijpen, en tegenwicht bieden. Ik zag onlangs in een filmpje dat Jesse Klaver, groenlinks politicus in Nederland, het gesprek aan ging met Wilders kiezers. Het was een verrassend open en constructief gesprek. Het kan dus.