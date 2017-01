Dat de plegers en sympathisanten van aanslagen die daden zelf niet als terroristisch begrijpen, is dan weer niet verwonderlijk. Terrorisme is namelijk per definitie moreel fout, terwijl niemand zichzelf (of de strijd die men steunt) als verwerpelijk wil zien.

Omgekeerd is het ook begrijpelijk dat wij samen met Francken de aanslagen direct onder de noemer ‘terrorisme’ plaatsen. Want we willen ons distantiëren van die daden, en daar leent het woord ‘terrorisme’ zich goed toe, net omdat het verwijst naar een moreel foute daad.

Wanneer we dus zeggen dat iets terroristisch is, drukken we ook onze afkeer uit: we beschrijven dan niet alleen, maar zijn ook aan het (ver)oordelen.

Hoewel beide reacties begrijpelijk zijn, moeten we wel de patstelling van ‘ieder zijn waarheid’ ontmijnen. Zowel het publieke debat als het politiek bedrijf doen er goed aan om niet mee te huilen met de absurde idee van post-truth. Maar dan komt natuurlijk de vraag: wanneer is iets terroristisch?