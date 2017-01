Maar moeten we daarom het co-ouderschap meteen begraven? Hebben niet alle ouders die scheiden dat soort problemen?

We weten het niet, want we hebben het niet gevraagd: hoeveel samenwonende of getrouwde koppels zijn er die zelden of nooit overleggen over hun kinderen? Of hoeveel kinderen bij samenwonende of getrouwde koppels voelen zich niet goed omdat ze thuis niet gehoord worden door hun ouders? Geen idee, niemand heeft het hen gevraagd.