Een keer heb ik dit zelf als docent meegemaakt. Het ging over een student die zich had laten kenmerken door een grote afwezigheid in de cursus en een bijzonder slechte praktische proef. Enkel hij was overtuigd van zijn miskend talent en onze onaanvaardbare euh...bias.

Hij had zich laten vergezellen van zijn vader, die als een gehaaide advocaat elk woord van de geschreven eindbeoordeling over zijn zoon in twijfel trok. Uiteindelijk kostte de procedure ons veel tijd, talrijke vergaderingen en een schriftelijke motivatie van ons besluit, waarvan elk woord gewikt en gewogen was, om te vermijden dat de verongelijkte student zijn gelijk zou proberen te halen bij de Raad van State.

De student ging gelukkig niet zo ver. Blijkbaar had zijn familiale raadgever ook ingezien dat het slecht resultaat van zijn zoon minder te maken had met een vooroordeel van onze kant dan met zijn beperkte werkijver en talent.