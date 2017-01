Wie is begonnen? Donderdag heeft Di Rupo tijdens een toespraak op het jaarlijkse partijfeest voor nieuwjaar harde woorden gesproken over het beleid van de regering-Michel. Vooral over het wetsontwerp over de financiering van de sociale zekerheid. “Dit is de grootste verwoestende regering voor de sociale zekerheid sinds de Tweede Wereldoorlog", zei hij.

Di Rupo begon de regering uit te lachen met een nieuwe naam voor de politieke samenstelling. Dit is volgens Di Rupo geen regering van N-VA en MR, maar een “N-VA/N-VA”-regering. Alsof de MR niet meer bestaat of enkel mag doen wat de N-VA wil.

"En wie moet je daarvoor bedanken?", vroeg Di Rupo zijn militanten: “Dank u, Charles Michel”!