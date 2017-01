Terwijl de koudegolf zijn intrede doet in ons land, moet ik aan haar denken. Op Facebook delen wanhopige Syrische vrienden beelden van bijna doodgevroren vluchtelingen in tenten in het oosten van Europa. Vier doden al op Europese bodem. Wat als Alissar pas veel later een kans gezien had om Syrië te verlaten? Zou ze nu dan ook in de vrieskou op één van de Griekse eilanden aan haar lot overgelaten worden?

De schrijnende beelden liegen er niet om. Hoe beschaafd is Europa nog als haar deals zo’n inhumane situaties creëren en mensenlevens in gevaar brengen. Een uiterst kwetsbare groep vluchtelingen en migranten komt zo niet alleen letterlijk maar ook in extremis in de kou te staan. Hoeveel doden heeft het Europese vluchtelingenbeleid ondertussen al op haar geweten?

Net vandaag, 15 januari, is het Werelddag van de migrant en de vluchteling. Een dag, meer dan 100 jaar geleden ingesteld door de Katholieke Kerk, die een impuls wil geven aan de waardige opvang en integratie van migranten en vluchtelingen.