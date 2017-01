Een typisch kenmerk van de seculiere samenleving is haar neutraliteitscultuur. Elke burger wordt in staat geacht om over zichzelf te beschikken en voor zichzelf te kunnen bepalen welke idealen waardevol zijn en welk niet. Via sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg tracht een seculiere samenleving ongelijkheden te neutraliseren en zo kansen te maximaliseren.

Omdat de overheid over een machtsmonopolie beschikt en men wil voorkomen dat die macht wordt misbruikt moet ook zij strikt neutraal zijn.

Dit houdt onder meer in dat ambtenaren geen religieuze tekens mogen dragen. Wie met redelijke argumenten duidelijk maakt dat dit de beste garantie biedt om het vertrouwen in de objectiviteit van de dienstverlening te handhaven en om de vrijheid in de andere maatschappelijke sferen te beschermen, wordt toch van racisme beschuldigd.

Hoewel alle levensbeschouwelijke tekenen geviseerd worden, wordt een pleidooi voor strikte overheidsneutraliteit steeds herleid tot een ‘hoofddoekenverbod’. Zo bevestigt men de opvatting dat de overheidsneutraliteit gericht is tegen de islam en voedt men de gevoelens van stigmatisering. Men wekt de indruk dat het seculiere samenlevingsmodel hand in hand gaat met discriminatie in plaats van met diversiteit.