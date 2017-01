Natuurlijk is het weer geen topvergadering van “de laatste kans”. De onderhandelende partijen in Genève, de Cyprische president Nikos Anastasiades en de Turkse leider Mustafa Akinci waarschuwen nu al voor te veel optimisme. “Een kaderakkoord, dat is het hoogste wat we kunnen bereiken. Details moeten later ingevuld worden”.

De VN steken niettemin de loftrompet. In zijn verslag over de VN-Vredesmacht in Cyprus, die de groene scheidingslijn tussen het bezette Noorden en de zuidelijke, Griekse EU-lidstaat controleert, schrijft de nieuwbakken Algemeen Secretaris Antonio Guterres dat “een nooit geziene vooruitgang is geboekt in de 19 maanden onderhandelingen”. En meteen vraagt hij om een nieuwe verlenging voor de blauwhelmen tot 31 juli. Wordt zonder twijfel ingewilligd.

De VN zijn het aan zichzelf verplicht de zaken rooskleurig voor te stellen. Het was natuurlijk een domper op het afscheid van Ban Ki-Moon als secretaris-generaal van de VN in december dat de gesprekken geen overeenkomst hadden opgeleverd, dat was voor hem de kers op de taart geweest.