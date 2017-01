Waarom wordt er precies nu zoveel over “vals nieuws” gepraat? In ieder geval is het een complexer probleem geworden omdat er simpelweg méér mediadragers bestaan. Méér kansen dus om te liegen of te fantaseren.

Maar ook meer kansen om te analyseren en de berichten te toetsen en dus meer kansen op de waarheid. De Amerikaanse acteur - en journalist - Denzel Washington werd recent met het volgende geciteerd :

“If you don’t read the newspaper, you’re uninformed. If you do read the newspaper, you’re misinformed.”

Met andere woorden, wat is “vals nieuws” ? Feiten zijn feiten zegt men vaak. In het Engels zegt men zelfs “Facts are sacred”.

Toch is het niet altijd zo simpel. Er bestaat uiteraard bewuste misleiding maar in commentaarstukken kan men gewoon een selectie maken van wat de commentator beschouwt als meer of minder belangrijke feiten. Daarnaast zijn er ook humoristische allegorieën die vaak ook iets anders bevatten dan de letterlijke waarheid.