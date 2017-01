Trump wordt de derde Amerikaanse president waarmee ze zal samenwerken en ze zit intussen aan haar zesde Italiaanse eerste minister. Van de huidige wereldleiders was alleen Vladimir Putin in 2005 al op post. Als ze later dit jaar opnieuw Duits kanselier wordt, zal ze de langst regerende kanselier worden in de Duitse naoorlogse geschiedenis.

In het snel veranderende politieke landschap, zeker in Europa, is Merkel een baken van stabiliteit. Alleen al door haar ervaring wordt ze de facto de leider van Europa genoemd. In de Forbes-lijst van machtigste mensen is ze al jaren een vaste waarde in de bovenste rijen.

Niemand twijfelt aan haar grote invloed op de Europese politiek van de voorbije jaren.