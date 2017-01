"Are you not entertained?", schreeuwt Russell Crowe in de door Ridley Scott geregisseerde Hollywood blockbuster "Gladiator" terwijl hij ergens, in een arena, in een godverlaten land, tussen twee gevechten brult naar de toegestroomd menigte die is komen kijken naar deze onverslaanbare slaaf die vecht als een Romein.

Russell Crowe ontving in 2001 de Oscar voor beste acteur voor zijn rol als generaal Maximus Decimus Aurelius die de Romeinse elite verslaat in een gevecht, waarin hij wordt gesteund door de laagste klassen binnen het Romeinse Rijk.

De film verdiende een half miljard wereldwijd en verdient een nieuwe blik... met onze nieuwe leider Donald Trump in het achterhoofd. Iedere keer als ik Trump in de arena het gevecht zie aangaan met de media moet ik aan die ene scène denken. Gisteravond opende ik met dat beeld in "Terzake" omdat die scène het hele Trump fenomeen in één keer neerzet.