Barack Obama had zojuist een speech voor 84.000 man gegeven en was on a high. Hij had in een tot ‘Barack Obama temple’ omgetoverd sportstadion net de speech van zijn leven gegeven en de nominatie van de Democratische Partij ontvangen. In de speech had hij zoals wel vaker, gerefereerd aan de eveneens uit Illinois afkomstige Abraham Lincoln. En natuurlijk aan Amerika’s black icon supreme: Martin Luther King Jr., die, volgens Obama in zijn Denver-speech, op zijn beurt de ‘I have a dream’-speech had geleverd op de trappen van Amerika’s heilige der heilige: het Lincoln Memorial.

Er was die avond voor mij en die 84.000 anderen in dat machtige stadion een rechte lijn te zien van de bevrijding van de slaven door Lincoln, via de emancipatie van de ‘negroes’ door MLK naar Amerika’s eerste zwarte president. Die avond was iedereen ervan overtuigd dat het hem zou lukken.