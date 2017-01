En nu? Nu geloven we dat nieuwe revoluties, zoals het “Internet der dingen” – dagelijkse gebruiksvoorwerpen zijn via internet verbonden en wisselen data uit – of artificiële intelligentie, ons digitaal leven fundamenteel zullen hervormen. Toen werden we onthaald op scepticisme. Ook nu botsen we op scepticisme.

Het is niet overdreven om te poneren dat Jobs gelijk had dat de iPhone alles zou veranderen. Uber, Google, Facebook, Snapchat: de voedingsbodem voor deze bedrijven ligt bij “mobiel”. Voor de iPhone bestond er niet zoiets als “slim” bankieren, mobiel bestellen of mobiele betalingen. Gebruikers veranderden en de zakenwereld veranderde. Er is geen weg terug.