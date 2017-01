Verbondenheid met diegenen waarmee we leven en werken. Geen wij-zij denken, wel een maatschappeliijk mensdenken, omdat elke mens uniek is. Geen cultuur van onverschilligheid, wel van medeleven, genegenheid en ja tederheid. Nee, makkelijk is dat niet, het veronderstelt geloof en veel vertrouwen in de medemens en mededogen met mens en milieu.

Vrede in Syrië en het midden oosten, door te onderhandelen met alle partijen.

Een duurzame en onderhandelde doorbraak voor de Ring rond Antwerpen met alle betrokken partijen. Om niet meer stil te staan op de wegen met een rist van maatregelen, doorvoering van km-heffing voor alle wagens, meer gebruik van openbaar vervoer. Ik ben er al vast mee begonnen.

Een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid voor alle mensen met een grotere informatie en een beter inzcht van en voor zoveel mogelijk mensen. Minder druk van de sociale media op kwetsbare jonge mensen.

Begrotingen in evenwicht en voldoende investeringen, o.m. in nog meer in scholen en in de uitbouw van openbaar vervoer.

Genieten van kunst en cultuur in verbondenheid met velen, het kan ons allen meer gelukkig maken.

n tot slot, een beetje meer Merkel in de politiek. Geen populisme aub, wel sereniteit, schroom en soberheid, inzicht, empathie en barmhartigheid, dicht bij de mensen. We hebben dit nodig op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.