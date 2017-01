Waarom krijgen we in allerhande spotjes en reportages dan enkel pechvogels te zien, die met een brede glimlach hun lot dragen en zo opgewekt en positief zijn dat mijn tenen ervan gaan krullen? Die aan hun nieuwe levenssituatie een wending geven die ze zonder hun pech nooit hadden kunnen bereiken? ‘Man zonder benen blijft mountainbiken’, ‘Meisje dat haren verliest door chemo is blij met haar sjaaltjes’, moeten we dat echt geloven? Ze geloven er zelf in, en ze werken wellicht elke dag hard om erin te blijven geloven, maar je maakt mij niet wijs dat het altijd ‘huisje weltevree’ is. Kunnen we het niet aan om diezelfde man te horen vloeken als hij met meer moeite en minder succes dan vroeger door de modder schuifelt? Weten we niet hoe te reageren als dat meisje soms genoeg heeft van haar sjaaltjes en gewoon bokkig en onredelijk wil zijn?

Ik ken heel wat gehandicapten die van tijd tot tijd volslagen ongenietbaar zijn, en gelijk hebben ze. Ik hoor vluchtelingen onredelijk zeuren over het weer of de gekke gewoontes van Belgen en ik zie ze vastlopen in het feit dat ze hier altijd tweederangsburgers zullen zijn. Wie als gehandicapte of vluchteling of met een ander levensgroot probleem door het leven moet, heeft alle reden om af en toe nijdig of depressief te zijn. Een mens wordt nu eenmaal niet vanzelf leuker omdat hij een zware tegenslag heeft gehad. Integendeel. Het beeld van de gehandicapte of vluchteling die vlotjes en gestroomlijnd met zijn pech omgaat, maakt het misschien des te moeilijker voor wie er begrijpelijkerwijze mee worstelt. Dat beeld geeft ons namelijk een vals excuus om minder heilige getroffenen met de vinger te wijzen.