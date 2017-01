Volgens het VBO hielden ondernemers woord: ze creëerden jobs. Een pluim die Michel I graag – deels terecht – op eigen hoed steekt: de jobgroei is immers mee het gevolg van de (budgettair zwaar verlieslatende) tax shift. Diezelfde jobgroei is voor de regering het meest overtuigende en tastbare bewijs dat de sociaaleconomische verandering, dat de herstelregering werkt. Ze kan er ook ongegeneerd mee uitpakken omdat de jobgroei binnen de regering collectief bezit is: de tax shift is immers een operatie van alle regeringspartijen.

Ook omdat de veranderingsmotor sputtert, probeert N-VA – soms met creatieve tabellen op sociale media – te bewijzen dat de regering, of liever de partij, ook op andere cruciale domeinen van de ‘identity politics’ voor een trendbreuk zorgt. Dat valt soms tegen, bijvoorbeeld als na tumult over een of ander wereldvreemde rechterlijke uitspraak de werkelijke proporties van een probleem uit het stof opstaan. En gebeurt vaak tot ergernis van de coalitiepartners die zich storen aan de polarisatie die de profilering van N-VA oproept. Daarom staat dat beleid in de regeringscommunicatie niet vooraan.