December 2016. Precies drie jaar geleden begon dit avontuur met een column over het migratieverhaal van mijn grootouders die ik geheel onschuldig schreef. Daarvoor had ik mijn schrijfwerk nooit met de buitenwereld gedeeld – enkel in de schoolkrant – en was ik op geen enkel sociaal medium te bespeuren. Ik was het mysterieuze meisje dat elke busrit vaak eenzaam en in stilte doorbracht, terwijl ze naar de medepassagiers keek, hen van een naam en verhaal voorzag en zo de stad van haar anonimiteit beroofde, verwonderd over welke wendingen het leven nam in de romans die ze las.

Nu zijn we drie jaar en meer dan vijftig columns verder. Ik heb dit niet zo gedroomd toen ik jong was, noch heb ik dit zo uitgestippeld. Ik heb hard gewerkt, inderdaad, ik ben geholpen geweest, heb onwaarschijnlijk veel geluk gehad door de juiste mensen op het juiste moment ontmoet te hebben en heb volgehouden, hoewel ik soms liever losgelaten had. En ik heb losgelaten. Er zijn momenten geweest dat ik weken -soms maanden – niets geschreven kreeg.