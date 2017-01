Het gaat IJsland, na de crash van 2008, het bankroet van zijn drie grootste banken (Landsbankinn, Kaupþing, Glitnir), en de halvering van zijn muntwaarde, opnieuw voor de wind. Dat valt af te meten aan de straatdiscussies. Na het laatste schandaal met de Panama Papers, die de kop kostten van toenmalig eerste minister Sigurdur Gunnlaugsson en financiënminister Bjárni Benediktsson, en die hun Vooruitgangspartij halveerden tot 11,5 procent bij de parlementsverkiezingen van eind november, is het al cultuur en natuur wat de klok slaat. Staat de Hekla op uitbarsten? Zijn er voedseltekorten in het Noordwesten met de felle sneeuwval? Heeft het RIFF (het Internationale Filmfestival van Reykjavik) zijn 13e en laatste editie beleefd in oktober?

Redenen om fier te zijn. Basisdemocratie en Internationale culturele uitstraling. Wat is er chiquer dan een historische roman, Hundadagar (De Hondsdagen) van Einar Gudhmundsson, bekroond te zien in China als één van de beste werken van de 21e eeuw? Of Brakidh (Stuurloos) van Yrsa Sígmundardóttir de Petrona Award 2015 te zien krijgen als beste Scandinavische thriller van het jaar? in een land met amper misdaad is een moord nog een uitzonderlijke belevenis. Ook de doodstraf is moord in de ogen van de IJslanders. Om die reden zocht de “kapiteinse” van de Piratenpartij (derde grootste geworden met vervierdubbelde aanhang en 14,4 procent van de stemmen), Birgitta Jónsdóttir, net voor ze formateur werd, die andere klokkenluider Edward Snowden op in zijn ballingsoord Moskou. Ze had er alle reden toe. In 2013 had haar partij al een eerste keer asiel willen verlenen aan Snowden. Dat ging niet door. Maar nu Donald Trump straks president van de VS wordt, zoete broodjes bakt met Poetin, en vlakaf zegt dat Snowden de doodstraf verdient (nu zou hij amper 30 jaar krijgen; waarvoor eigenlijk?), is de democratische reflex in IJsland ineens weer opgelaaid. Jónsdóttir wil Snowden gewoon het staatsburgerschap aanbieden, zoals eertijds ook met topschaker Bobby Fischer is gebeurd.