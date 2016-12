De 10 meest gelezen opinies van 2016

In 2016 was ook zeker Turkije niet weg te slaan uit het nieuws. De (vaak terugkomende kritiek op) de autoritaire regeerstijl van president Recep Tayyip Erdogan. De aanslag op de luchthaven van Istanbul en ettelijke andere aanslagen verspreid in het land. En dan die ene bizarre avond waarop legertanks de bruggen over de Bosporus innamen: het Turkse leger pleegt een staatsgreep. Die, achteraf gezien, wellicht door Erdogan zelf in scène is gezet. Zo denkt alvast voormalig VRT-journalist Lukas De Vos erover.

