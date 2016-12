Na de kiesstrijd in Amerika werd met de vinger gewezen naar de ‘domme Amerikanen’. Dom zijn is geen voorrecht van Amerikanen, ook wij maken met regelmaat domme keuzes. En dat is geen wonder. Het is moeilijk kiezen als je de waarheid niet kent, de premissen fout zijn, de informatie bewust gemanipuleerd. Het is de bedrieger die de schuld moet krijgen, niet de bedrogene.

Ik schrijf over het fake news, omdat ik zelf een nieuwsverslaafde ben. En ik wil bij het einde van het jaar journalisten, redacties en mediamoguls oproepen om te investeren in het zoeken naar en het communiceren van de waarheid.

In een tijdperk waar de overheden steeds meer macht krijgen, en de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke, elkaar voortdurend beschadigen, is er een grote nood een sterke, goed functionerende vierde macht: de pers. De vrijheid van drukpers en de vrije meningsuiting gaan hand in hand.