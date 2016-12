Enkel het menselijk hart is hiertoe in staat.

Enkel in de verdediging van de rechtvaardigheid is extremisme geen ondeugd. Enkel in de behartiging van de solidariteit is gematigdheid geen deugd. Wij leven in tijden van te veel onbarmhartigheid.

Wij moeten opnieuw leren ons te kwetsen aan de gekwetsten en beseffen dat om ons eigen geluk te vermenigvuldigen wij het moeten delen met anderen. Dit is een moeilijke wiskundige bewerking die zelfs door de slimste computers niet kan worden uitgevoerd.

Enkel het menselijk hart is hiertoe in staat. Dus in 2017 minder hardheid en meer hartelijkheid, ook al is die niet steeds wederkerig. Dan pas beseffen we dat we beter weten en misschien een beetje beter kunnen zijn.