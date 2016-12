Terwijl hij dit seizoen vooral mentaal de mindere lijkt, ben ik ervan overtuigd dat er op het mentale front progressie mogelijk is. Het lijkt bij Van Aert altijd wachten op een hapering, een valpartij, een mechanisch defect, om dan pas aan de buitenwereld te tonen wat er ook nog extra inzit, buiten al dat fysiek superieure: een killer.

Desalniettemin heb ik die killer uit Zolder dit seizoen nog niet te vaak gezien, maar hij is er wel. In Francorchamps kwam hij even piepen. Ergens in de fossiele onderlagen van zijn crossersziel zitten ze: de jachtbijlen, de messen, de goedendags.