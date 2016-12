Deze week vernietigde de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de bouw van het Saeftinghedok in de Antwerpse haven op termijn mogelijk moest maken. Het containerdok zou de doodsteek betekenen voor het vergeten polderdorpje Doel. De zoveelste juridische overwinning op rij geeft de weinige overgebleven inwoners van Doel echter stilaan een aura van onoverwinnelijkheid.

Als een 21e-eeuwse variant op Asterix en Obelix slagen de laatste Doelenaars er keer op keer in de veel machtigere havenlobby op de knieën te krijgen in de rechtbank. Doel blijft ondanks alles woongebied. De Europese natuurwetgeving heeft daarbij veel weg van de toverdrank van Panoramix, die de heldhaftige inwoners van het Gallische dorpje zo gulzig dronken en hen in staat stelde Caesars legioenen in de pan te hakken.