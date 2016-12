Bij Diogenes kennen we Jolande al lang. Als een schim in metro Louise, in het Zuidstation… We wisten dat ze soms rondhing rond het Noord en Bockstael. Nooit zagen we haar op éénzelfde plek. Meestal was ze omringd door venten met boze blikken. Heel moeilijk te benaderen. Veelal was ze ook gehaast… "Petite pièce de monnaie?"

Tot ze deze zomer, méér en méér alleen, rondhing en kampeerde in het Noord. Onder stationsmeubilair, in een portiek, ondergronds,… Vieze doordrenkte dekens, zo plat dat je onmogelijk kon geloven dat er iemand onder lag. De anderen hadden op hun manier schrik van haar. Te confronterend, zienderogen opgevreten par "la came".

Haar aanwezigheid vergemakkelijkte mijn werk met haar. Niet dat ik haar altijd wakker kreeg of dat we iets konden afspreken. Maar ik vond haar tenminste een aantal keren terug. Nooit heb ik haar meegekregen naar waar ik dacht een soort van antwoord op niet-gestelde vragen te kunnen krijgen. OCMW voor een adres en een uitkering, La Mass of iets dergelijks voor methadon, spoed of een dokter voor al de rest.