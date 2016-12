Er is, gelukkig maar, een groeiende bekommernis voor manipulatie via het internet. De allergrootste aandacht zou daarbij moeten gaan naar Google, dat in tal van landen bijna synoniem staat voor ‘zoeken’ maar toestaat dat de resultaten blootstaan aan de grofste manipulatie.

Als u op Google betrouwt voor uw informatie, doet u er goed aan nog dit jaar enkele recente artikels in The Observer en The Guardian te lezen. Op een overdonderende wijze krijgt u uitgelegd hoe rechtsextremisten erin zijn geslaagd de zoekresultaten en -suggesties te oriënteren en manipuleren… en de gebruikers in een wereld slepen waar, tot begin december, ‘Jews are evil’, net als ‘women’, en ‘muslims are bad’, en waar ‘Hitler really wasn’t that bad’.