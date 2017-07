Toch is de kamervoorzitter niet de enige die zich gestoord heeft aan het radionieuws. Een andere burger contacteerde mij omdat hij vond dat VRT Nieuws abortus moest omschrijven voor wat het was : kindermoord in de moederschoot. Ik denk dat iedereen begrijpt dat er te weinig consensus in de samenleving is over zo’n omschrijving om die in onpartijdige verslaggeving te kunnen gebruiken. Gechargeerd en veroordelend woordgebruik is sowieso niet aangewezen. Maar VRT Nieuws moet abortus ook niet als een vanzelfsprekende of logische keuze voorstellen. Het blijft legitiem om ervoor te kiezen een gehandicapt kind geboren te laten worden, net zo goed als het voor een onpartijdige omroep geen pas geeft om de andere keuze te veroordelen.

De wetgever bepaalt wat mag en verder moet VRT Nieuws niet goed- of afkeuren.