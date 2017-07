De burger vindt ook dat VRT Nieuws meer vragen had moeten stellen over de opgegeven leeftijd van de jongen. Op zichzelf is het niet zo vreemd dat zowat alle media spraken over negen jaar. De informatie was gebaseerd op het opsporingsbericht van Child Focus. Die organisatie is officieel erkend, ze is in een aantal gevallen ook een officiële partner van justitie en politie bij het opsporen van minderjarigen.

Later heeft de federale politie wel een bericht gestuurd waarin evenzeer werd gesproken over negen jaar, maar er stond bij : '"De jongen is mager gebouwd en heeft schijnbaar de leeftijd van een 13-jarige." Nu is elk woord belangrijk. "Schijnbaar" betekent volgens Van Dale : "slechts in schijn het genoemde karakter dragend, niet echt of werkelijk". Het bericht van de federale politie geeft dus aan dat de jongen er misschien ouder uitziet, maar dat dat maar schijn is. Ook het bericht van de politie gaat dus uit van negen jaar en dan is het niet gek dat de berichtgeving daar ook van uitgaat.